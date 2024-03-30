اليابان تنشر وحدة صواريخ مضادة للسفن للتصدي للنفوذ البحري الصيني

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انطلقت مراسم نشر أول وحدة للصواريخ أرض/بحر للقوات البرية اليابانية في جزيرة أوكيناوا الرئيسية، اليوم السبت، في الوقت الذي تعزز فيه اليابان دفاعاتها وسط تأكيد الصين لنفوذها البحري.

وأكد النائب الأول لوزير الدفاع ماكاوتو اونيكي الأهمية الشديدة لموقع أوكيناو للأمن القومي، والتي تقع تقريبا في منتصف سلسلة من الجزر اليابانية المنتشرة لمسافة 1200 كيلومتر من جزيرة كيوشو الرئيسية في أقصى الجنوب صوب تايوان، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وجاءت المراسم عقب تأسيس فوج الصواريخ أرض/ بحر في الـ21 من الشهر الجاري، وسوف تكون مهمة الفوج المزود بصواريخ أرض/ بحر الموجهة من طراز 12 مراقبة السفن الحربية الصينية، التي تبحر غالبا بين جزيرة أوكيناوا الرئيسية وجزيرة مياكو.

ويتم أيضا نشر وحدات صواريخ أرض/بحر في جزيرتي مياكو وايشيجاكي في مقاطعة أوكيناوا وجزيرة امامي - اوشيما في مقاطعة كاجوشيما.

وتستضيف مقاطعة أوكيناوا معظم المنشآت العسكرية الأمريكية في اليابان.