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أعداد جريدة الشروق
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مسئول فلسطيني: مستعمر يختطف طفلا فلسطينيا غرب بيت لحم

د ب أ
نشر في: السبت 30 مارس 2024 - 10:30 ص | آخر تحديث: السبت 30 مارس 2024 - 10:30 ص

أفاد مسئول فلسطيني بأن مستعمرا اختطف، صباح اليوم السبت، طفلا فلسطينيا من قرية حوسان غرب بيت لحم بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم عن مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة قوله إن "مستعمرا من البؤرة الاستعمارية (سيدي بوعز) الجاثمة على أرض المواطنين والواقعة بين بلدة الخضر وحوسان اختطف طفلا (17عاما)، أثناء رعيه الأغنام في منطقة الشرفا في القرية".

وأشارت الوكالة إلى أن "المستعمرين وبرفقة قوات الاحتلال اقتحموا مساء أمس، القرية، وتحديدا منطقة المطينة والشرفا باستخدام التراكتورن، وسط أعمال استفزازية بحق المواطنين".


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