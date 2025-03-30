نابولي يهزم ميلان بثنائية في الدوري الإيطالي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حقق فريق نابولي الفوز على نظيره ميلان بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي.

واستعاد نابولي نغمة الانتصارات سريعا بعدما تعادل بشكل مفاجئ في الجولة الماضية مع فينيزيا المُهدد بالهبوط.

وسجل ثنائية الفريق البارتينوبي بوليتانو ولوكاكو في شوط أول تفوق فيه فريق الجنوب بشكل واضح قبل أن يقلص الفارق يوفيتش للروسونيري.

وبفضل الفوز على الميلان يستمر نابولي في ملاحقة المتصدر إنتر ميلان بفارق 3 نقاط، حيث يحتل الإنتر الصدارة وله 67 نقطة أما نابولي فلديه 64 نقطة.

وبخسارته اليوم ظل ميلان في المركز التاسع برصيد 47 نقطة، ليتلقى ضربة أخرى في مساعيه لإنهاء الموسم الحالي في مركز مؤهل للمشاركة بإحدى البطولات الأوروبية، وذلك قبل 8 جولات من نهاية السيري آ.