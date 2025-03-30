أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو 914 ألف جندي منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 914 ألف جندي، بينهم 1510 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10492 دبابة، منها 14 دبابة أمس السبت، و21816 مركبة قتالية مدرعة، و25507 نظام مدفعية، و1347 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1122 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأشار البيان، إلى تدمير 370 طائرة حربية، و335 مروحية، و31345 طائرة مسيرة، و3121 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و42528 من المركبات وخزانات الوقود، و3787 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.