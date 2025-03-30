السوداني: العراق يقترب من رفع الطاقة التكريرية للمصافي الحالية إلى معدل 542 ألف برميل يوميا

أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الأحد أن العراق يعمل حاليا للوصول ألى طاقة تكريرية للنفط الخام في المصافي العراقية تصل إلى 542 ألف برميل يوميا وهو مستوى قياسي يتحقق لأول مرة في الصناعة النفطية العراقية.

وقال السوداني خلال مراسم الشروع بتنفيذ تطوير مصفاة التكرير في محافظة ميسان للوصول إلى 110ألف برميل يوميا " أن مشروع تطوير وتوسعة مصفاة ميسان لتكرير النفط الهام كان أحد المشاريع المتلكئة منذ عام 2014، وباشرت الحكومة به ضمن نهجها في استكمال العمل بكل المشاريع المتلكئة والمتوقفة، حيث سينفذ من خلال الجهد الوطني وبكوادر وطنية وبمدة قياسية من 6- 8 أشهر".

وأوضح أن مشروع تطوير مصفاة ميسان سيتضمن مرحلتين يشتمل إنشاء وحدة جديدة وبمواصفات عالمية بطاقة 70 ألف برميل يوميا تسهم برفع طاقة التكرير وإنشاء وحدات تكميلية بينها وحدة الهدرجة وتحسين البنزين ووحدة زيت الغاز، ووحدة النفط الأبيض إضافة إلى وحدات خدمية صديقة للبيئة وسيعمل على تأمين حاجة محافظة ميسان والمحافظات المجاورة من المشتقات النفطية".

وأكد السوداني أن محافظة ميسان ستتحول إلى" مدينة نفطية صناعية، مؤهلة للانطلاق بمشاريع البرتوكيماويات والأسمدة كما يأتي المشروع ضمن توجه الحكومة للاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية، وتحويل كميات النفط المصدّر إلى منتجات نفطية بنسبة 40% بحلول عام 2030 لما فيها من عوائد كبيرة" .

وذكر أن" مشروع توسعة مصفاة بيجي لتكرير النفط أضاف إلى القدرة التكريرية 70 ألف برميل يوميا وسيدخل الخدمة خلال شهرين أنجز من خلال الجهد الوطني والخبرات المحلية وبما يرفع القدرة التكريرية لعموم مصافي العراق إلى 542 ألف برميل يوميا وهو مستوى قياسي يتحقق لأول مرة في الصناعة النفطية العراقية".

ولدى العراق حاليا أربع مصاف كبرى لتكرير النفط الخام في بغداد والبصرة وبيجي وكربلاء إضافة إلى مصاف أخرى صغيرة في النجف والديوانية والموصل لسد متطلبات الاستهلاك المحلي من الوقود.

ويخطط العراق لرفع الطاقة التكريرية للنفط الخام لمستوى مليون و250 ألف برميل يوميا بحلول عام 2028من خلال بناء مصاف جديدة وزيادة الطاقات الانتاجية للمصافي الحالية من خلال إضافة وحدات جديدة.