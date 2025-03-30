إصابة سيدة وسائق بعد اصطدام شاحنة بمحل ملابس في كفر الزيات

شهد شارع الجيش بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية حادث اقتحام سيارة نقل لمحل ملابس، ما أدى إلى تهشم جميع محتوياته وإصابة سيدة والسائق، وتم نقلهما إلى المستشفى العام.

تلقت مديرية أمن الغربية إخطارًا من العميد محمد شبل حبيب، مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بتلقي بلاغات من الأهالي حول اقتحام سيارة نقل مسرعة لأحد المحال التجارية لبيع الملابس، مما أسفر عن وقوع إصابات وتوقف الحركة المرورية.

على الفور، انتقل الرائد أحمد شيحة، رئيس مباحث كفر الزيات، برفقة الأجهزة الأمنية والمرورية إلى مكان الحادث. ومن خلال المعاينة المبدئية، تبين أن سيارة نقل اقتحمت محل الملابس بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وتهشم محتويات المحل، بالإضافة إلى إصابة السائق بغيبوبة سكر وإصابة سيدة أخرى.

تم نقل المصابين بسيارة الإسعاف إلى مستشفى كفر الزيات العام لتلقي الإسعافات اللازمة، كما تم رفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.