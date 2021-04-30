ظرف خاص يمنع إيهاب جلال من قيادة مران الإسماعيلي

غاب إيهاب جلال المدير الفني لنادي الإسماعيلي عن مران الفريق مساء الخميس، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي مساء يوم السبت، على ستاد السلام في الأسبوع الـ19 من مسابقة الدوري، لظرف أسري طارئ.

وقاد مران الفريق حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي، في ظل غياب إيهاب جلال المدير الفني للفريق، بسبب مرض ابنته.

ويسافر الفريق إلي القاهرة مساء الجمعة للدخول في معسكر هناك قبل 24 ساعة من موعد لقاء الإنتاج الحربي، وقد حقق الإسماعيلي الفوز في مواجهته الأخيرة على حساب المصري بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويحتل الدراويش المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، نفس رصيد البنك الأهلي صاحب المركز قبل الأخير.