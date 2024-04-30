منع الطلاب من التظاهر داخل حرم الجامعة الأمريكية في بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الثلاثاء، بمنع الطلاب من التظاهر داخل حرم الجامعة الأمريكية في بيروت (AUB)، نصرة لفلسطين وغزة.

وبدأت اعتصامات طلابية في جامعات لبنان في وقت سابق من اليوم، دعمًا لقطاع غزة، في ظلّ استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.

ودعت «الأطر الطلابية» إلى اعتصامات في الجامعة الأمريكية في بيروت، والجامعة اللبنانية الأمريكية - فرع بيروت، وجامعة بيروت العربية بفروعها كافة، والجامعة اللبنانية الدولية (فرعي بيروت والبقاع)، والجامعة اللبنانية الحدت، وجامعة القدّيس يوسف في بيروت، وجامعة هايكازيان، وجامعة الروح القدس الكسليك- فرع جونية.

وتواصل الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين في عدد من الجامعات الأمريكية وسط اعتقالات لبعض الطلاب، واقتحامات من جانب المتظاهرين لبعض المباني التابعة لكليات معينة ببعض الجامعات.

ويطالب النشطاء الذين يقفون وراء الاحتجاجات في الجامعات، وليس جميعهم من الطلاب، بوقف إطلاق النار في غزة وأيضا قطع كليات لعلاقاتها مع إسرائيل.

وتدخلت شرطة مكافحة الشغب بعدما طالبت إدارة بعض الجامعات بفض المخيمات «غير القانونية» داخل الحرم الجامعي واتهمت منظمين محترفين بـ«اختراق تظاهرة طلابية» أطلقوا فيها هتافات فيها «إهانات عنيفة معادية للسامية» داخل الحرم الجامعي.