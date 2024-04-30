90 محاميا أمريكيا يطالبون بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

دعا أكثر من 90 محاميا بالولايات المتحدة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل التي تواصل حربها المدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

ووفقًا لتقرير نشر على موقع بوليتيكو الإخباري الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أرسل المحامون بيانا إلى إدارة بايدن يشيرون فيه إلى أن حرب إسرائيل على غزة تنتهك القوانين الأمريكية والقانون الدولي.

وأشار المحامون إلى استطلاعات الرأي التي تظهر أن أغلبية مؤيدي بايدن يؤيدون فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وطالبوا وزارة العدل بالتحقيق فيما إذا كان المواطنون الأمريكيون العاملون بجيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكبوا جرائم حرب وفقا للقوانين الأمريكية.

ويأتي هذا البيان بعد عدة أسابيع من موافقة الكونجرس الأمريكي على تقديم مساعدات إضافية لإسرائيل بقيمة 26.3 مليار دولار.

ويعد البيان مهما في توقيته قبل 8 مايو الموعد النهائي لتقديم البيت الأبيض أدلة للكونجرس على أن استخدام إسرائيل للأسلحة المقدمة من واشنطن موافقة للقوانين الأمريكية والدولية.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على غزة ، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا، حسب بيانات فلسطينية وأممية