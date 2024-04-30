إيطاليا تتعهد بدعم قوارب الشرطة الإثيوبية المسئولة عن تأمين سد النهضة

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اتفقت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية وقوات الكارابينيري الإيطالية، على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الإقليمي.

جاء ذلك خلال اجتماع بين المفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية، الجنرال دملاش غبر ميكائيل، ونائب القائد العام لقوات الكارابينيري الإيطالية الفريق ريكاردو جاليتا، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وبحسب هيئة البث الإثيوبية، أكد نائب القائد العام لقوات الكارابينيري الإيطالية، استعداد قواته لـ«تقديم الدعم والمساعدة المهنية لقوارب دورية الشرطة الإثيوبية المسئولة عن تأمين سد النهضة».

كما تعهد الجانب الإيطالي بتقديم التدريب لقوات الشرطة الإثيوبية في مجالات مثل قيادة الشرطة وعلوم الطب الشرعي وحماية الشخصيات المهمة.

وتهدف مبادرة بناء القدرات هذه إلى تعزيز قدرات قوات إنفاذ القانون، وفقًا للشرطة الفيدرالية الإثيوبية.

علاوة على ذلك، اتفق البلدان على التعاون في تقديم الدعم المادي لإنشاء معهد علوم الطب الشرعي بجامعة الشرطة الإثيوبية، بهدف تعزيز القدرات التحقيقية والتحليلية للشرطة الإثيوبية.

وقال المفوض العام دملاش: «إن هذه الاتفاقية تعكس الشراكة الأمنية المتنامية بين إثيوبيا وإيطاليا، من خلال الجمع بين مواردنا وخبراتنا، يمكننا مكافحة التهديد المشترك المتمثل في الجرائم المنظمة العابرة للحدود بشكل أكثر فعالية والذي يشكل تحديًا لبلدينا».



وقالت الهيئة، إن هذا الاتفاق يأتي في وقت ظهرت فيه الجرائم العابرة للحدود، مثل الاتجار بالبشر والتهريب والإرهاب، باعتبارها مخاوف ملحة بالنسبة لبلدان منطقة القرن الإفريقي.

كما تهدف الشراكة بين إثيوبيا وإيطاليا إلى تعزيز الاستجابة الجماعية لهذه التهديدات الأمنية المتطورة.