إطلاق النار على فلسطيني في البلدة القديمة بحجة محاولة تنفيذ عملية طعن

أفادت مصادر إسرائيلية بأن شابا فلسطينيا نفذ، اليوم الثلاثاء، عملية طعن عند باب الساهرة في القدس القديمة.

ووفقا للتقارير العبرية، فقد تم إطلاق النار على الفلسطيني بالبلدة القديمة في القدس، بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن.

وأفادت هيئة الإسعاف والطوارئ الإسرائيلية، بأن الحادث أدى إلى إصابة شرطي، مشيرة إلى أن المسعفين يقدمون العلاج اللازم له.

وقررت قوات الاحتلال أن تغلق مداخل المسجد الأقصى بعد حادث إطلاق النار.

وفي وقت سابق، أعلنت محافظة القدس، أن 4345 مستعمرا اقتحموا الأقصى في عيد الفصح اليهودي.

وأضافت المحافظة في تصريح صحفي، أن عيد الفصح اليهودي هذا العام شهد ارتفاعا مقارنة بعيد الفصح من العام الماضي 2023، الذي سُجل فيه اقتحام 3430 مستعمرا طوال أيام العيد.

وقالت مصادر محلية، إن الارتفاع في أعداد المقتحمين يرجع إلى تشديد الاحتلال هجمته على المرابطين ومنع عدد كبير منهم من دخول الأقصى خلال الاقتحام.

وأضافت المصادر أن سلطات الاحتلال أبعدت العشرات من أهالي أراضي الـ48 والقدس عن المسجد الأقصى، ومنعت المواطنين من الضفة من الدخول إلى المدينة والصلاة في المسجد.

ومنذ صباح اليوم، اقتحم 126 مستعمرا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.

وكانت منظمات الهيكل المزعوم، قد دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، لتقديم "قربان" خلال عيد الفصح اليهودي.

وتستغل سلطات الاحتلال الأعياد والمناسبات اليهودية للتضييق على المواطنين وفرض العقوبات الجماعية بحقهم، من خلال إغلاق الحواجز وتشديد الإجراءات العسكرية عليها، وإعاقة حركة تنقل المواطنين، ومنعهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة، في الوقت الذي تُسهّل فيه اقتحامات المستعمرين للمدن الفلسطينية، والمقامات الإسلامية والأثرية في الضفة، خاصة الحرم الإبراهيمي في الخليل، والمسجد الأقصى في القدس.