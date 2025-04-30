استقرار نسبي في حالة الطقس في الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، استقرارًا نسبيًا في الأحوال الجوية، حيث يسود طقس معتدل ومائل للحرارة نهارًا، يتحول إلى مائل للبرودة ليلًا، يصاحب ذلك نشاط خفيف في حركة الرياح.

وسجلت درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية، ويتراوح ارتفاع موج البحر الأبيض المتوسط بين 1.5 إلى 2 متر، يوصف بالمعتدل.

فيما تهب الرياح شمالية شرقية بسرعة تقدر بـ 36 كيلومترًا في الساعة، مع وجود فرص ضعيفة لتساقط الأمطار، وذلك حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أوضحت في بيان رسمي سابق أنه مع استمرار متابعة الحالة الجوية، أظهرت آخر صور الأقمار الصناعية انخفاضًا في شدة الرياح والرمال المثارة على مناطق القاهرة الكبرى وشمال البلاد، مشيرة الهيئة إلى أن المنخفض الجوي بدأ في التحرك نحو شرق البلاد وسيناء مع مرور الوقت.

وأكدت الهيئة أن الأجواء بدأت في التحسن تدريجيًا على شمال البلاد، بينما لا يزال شمال الصعيد تحت تأثير الرمال والأتربة المثارة، ولكن بشدة أقل مقارنة بالساعات الماضية.