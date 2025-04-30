ممثل روسيا أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل لا تأبه لمطالب الأمم المتحدة وتواصل انتهاكاتها

قال ممثل الوفد الروسي أمام العدل الدولية، اليوم الأربعاء، إن المستشفيات في قطاع غزة أصبحت دمارًا، منوهًا أن الفلسطينيين يتضورون جوعًا ويتعرضون للملاحقة في كل من غزة والضفة الغربية.

وأشار ممثل الوفد الروسي في كلمته أمام محكمة العدل الدولية المنعقدة لليوم الثالث في لاهاي، إلى أن ما تقوم به إسرائيل تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وأضاف أنه لا توجد أي جهة يمكنها تعويض عمل «أونروا» في تأمين احتياجات الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الإجراءات التعسفية التي تتخذها إسرائيل بحق الوكالة تشكل سابقة في تاريخ الأمم المتحدة.

وأوضح أن إسرائيل لا تأبه لمطالب الأمم المتحدة وتواصل انتهاكاتها في الضفة الغربية.

وحذر من أن تشريع الكنيست بوقف عمل «أونروا» سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين.

وأكد أن تجريم عمل موظفي «أونروا» يتعارض مع القوانين والمواثيق الأممية، ويفتح الباب لتعطيل عمل المنظمات الدولية.

وشدد على أن إسرائيل، بصفتها قوة محتلة، عليها واجب احترام إدخال المساعدات الإنسانية.

ولليوم الثالث على التوالي، تتواصل في لاهاي، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان الاحتلال استأنف فجر 18 مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.