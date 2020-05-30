العراق يعلن فرض حظر شامل للتجوال لمدة أسبوع

أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق،اليوم السبت، قرارات عدة منها فرض حظر التجوال الشامل لمدة أسبوع، مع التأكيد على ضرورة إلزام جميع الأشخاص بارتداء الكمامة خارج المنازل.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للحكومة العراقية تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس، اليوم، اجتماعا مشتركا للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وخلية الأزمة النيابية".

وأثنى الكاظمي، في بداية الاجتماع، على "الجهود المتميزة للكوادر الصحية التي تقف في خط التصدي الأول لمواجهة خطر جائحة كورونا، وهم يقفون كالمحارب في مواجهة العدو؛ فالأزمة العالمية لجائحة كورونا حرب عالمية ثالثة الجميع يعاني منها".

وأكد رئيس مجلس الوزراء على "أهمية التنسيق عالي المستوى، وتكاتف الجهود بين مختلف الأجهزة الحكومية والأمنية من جهة، وبين شرائح المواطنين كافة؛ لأجل إنجاح عملية التصدي، وأن المواطن هو الركن الأساس في هذا النجاح، والتعويل على جهوده والتزامه هو عماد الأمل في تخطي هذا التحدي".

وأشار البيان، إلى أن "الاجتماع خلص الى الاتفاق على مجموعة من القرارات أهمها:-

1- فرض حظر التجوال التام في بغداد والمحافظات كافة لمدة أسبوع ابتداء من 31 أيار/مايو ولغاية 6 حزيران/يونيو.

2-إلزام جميع الأشخاص بارتداء الكمّامة خارج المنازل وعدم السماح لهم بالتنقل بدونها.

3- قيام مفارز شرطة المرور باحتجاز أي سيارة تحمل أكثر من العدد المقرر 50 بالمئة من سعتها وعدم ارتداء الكمامات للأشخاص الذين بداخلها وبدون استثناء.

4-السماح لمحال الأغذية والفواكه والخضر والأفران بالعمل، بشرط عدم جواز وجود أكثر من خمسة أشخاص داخل المحل وارتداء الكمّامة، وفي حالة المخالفة يتم إغلاقه.

5- يُسمح للمطاعم بالعمل بنظام خدمة التوصيل المنزلي ، وفي حالة وجود زبائن داخل المطعم، يتم إغلاق المطعم.

6- يُسمح للصيدليات بالعمل مع وجوب ارتداء الكمّامات لجميع العاملين والمراجعين.

7- تعطيل المؤسسات الحكومية كافة، ويستثنى منها الصحة والجهات الأمنية والدوائر الخدمية وتشمل (الكهرباء، البلديات، أمانة بغداد، الزراعة، الموارد المائية).

8- تحديد موقع الحجر الصحي للقادمين من خارج العراق من العاملين في بعثة اللجنة الدولية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العاملة في جمهورية العراق داخل مباني اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع مراعاة التعليمات واللوائح الصحية المقررة من وزارة الصحة بهذا الشأن.