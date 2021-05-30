رئيس البرلمان التركي: إسرائيل أدركت جيدا أن القوة لن تردع الفلسطينيين

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، إن "إسرائيل أصبحت تدرك جيدا، أن استخدام القوة والممارسات الوحشية، لن تردع حقوق ومطالب الشعب الفلسطيني المشروعة".

وفي رسالة فيديو مسجلة خاطب فيها الجمعية العامة الـ 142 للاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت في الفترة من 24- 27 مايو الحالي، أضاف شنطوب: "على إسرائيل التخلي الفوري عن إرهاب الدولة الذي تمارسه بحق المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة".

وأكد أن "حكومة إسرائيل تتجاهل متعمدة قرارات الأمم المتحدة، وتواصل احتلالها غير الشرعي لأراضي الدولة الفلسطينية، ومارست أبشع صور العنف ضد شعب فلسطين، دون المراعاة لحرمة شهر رمضان وقدسيته لدى المسلمين".

وأشار إلى الدور المهم والمحوري لبرلمانات الدول في إرساء الثقة والسلام بين شعوب العالم.