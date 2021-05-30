الكنيست ينتخب رئيسا جديدا لإسرائيل الأربعاء المقبل

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ينتخب الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء المقبل، رئيسا جديدا لإسرائيل خلفا للرئيس الحالي رؤوڤين ريفلين، الذي تنتهي ولايته بعد سبع سنوات متواصلة.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، "يتنافس على هذا المنصب الزعيم السابق لحزب العمل رئيس الوكالة اليهودية "يتسحاق هرتسوغ"، ومريام بيرتس الحائزة على جائزة إسرائيل وهي أم ثكلى، ورائدة في مجال التربية والتعليم"​​​.

وسينتخب الكنيست الرئيس الجديد الذي سيتولى منصبه في شهر يوليو المقبل في عملية اقتراع سرية.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن "منصب الرئيس في إسرائيل يعتبر ضمن النظام البرلماني الإسرائيلي، لكن منصبه بروتوكولي ورمزي يعبر عن وحدة الشعب وصلاحيات منصوص عليها في قانون أساسي يحمل عنوان رئيس الدولة".