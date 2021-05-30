بريطانيا تدرس جعل التطعيم ضد كورونا إلزاميا للعاملين بالخدمات الصحية

قال وزير اللقاحات البريطاني نديم الزهاوي، اليوم الأحد، إن الحكومة تدرس جعل لقاحات فيروس كورونا إلزامية للعاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS).

وأضاف الزهاوي، خلال مقابلة تلفزيونية: "إنه الشيء الصحيح تمامًا وسيكون من واجب أي حكومة مسؤولة فتح النقاش والتفكير في كيفية القيام بحماية الفئات الأكثر تأثرًا من خلال التأكد من تلقيح من يعتنون بهم"، بحسب ما نقلته صحيفة (الجارديان) البريطانية.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية يجب أن تكون قادرة على إجراء تحقيق كامل في أصول الجائحة.

يأتي ذلك بعد أن ذكرت صحيفة (صنداي تايمز) البريطانية، اليوم، أن الاستخبارات البريطانية تعتقد أن نظرية تسرب فيروس كورونا من مختبر أبحاث صيني في ووهان "ممكنة".

وقال الزهاوي "أعتقد أنه من المهم حقًا أن يُسمح لمنظمة الصحة العالمية بإجراء تحقيقاتها دون عوائق في أصول هذه الجائحة، وأن لا ندخر أي جهد لفهم السبب، ليس فقط نظرًا للجائحة الحالية التي اجتاحت العالم، ولكن أيضًا للتأكد من قدرة العالم في المستقبل على التعامل مع الأوبئة".