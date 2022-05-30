 عمرو أديب: محمد صلاح فخر العرب.. واللي شتمه ملوش عزيز ولا كبير - بوابة الشروق
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عمرو أديب: محمد صلاح فخر العرب.. واللي شتمه ملوش عزيز ولا كبير

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 30 مايو 2022 - 12:23 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 مايو 2022 - 12:26 ص

عبّر الإعلامي عمرو أديب، عن تألمه من مقطع فيديو متداول لمجموعة من المشجعين المصريين، ممن قيل إنهم أعضاء رابطة ريال مدريد في مصر، ظهورا وهو يسخرون ويسبون النجم المصري محمد صلاح عقب خسارة ليفربول من العملاق الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أديب خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد: «آلمني كل الألم أن أجد مصريين يهتفون ضد محمد صلاح .. شتيمة وهتاف ضد صلاح.. الراجل يعمل إيه أكتر من كده علشان ياخد مقامه.. اللي بيشتم صلاح ده بيعمل كده نكاية في مين».

وأضاف: «محمد صلاح فخر العرب .. هل إحنا هنشوفه زيه تاني؟.. صلاح لاعب كرة يكسب أو يخسر مش نابليون بونابرت.. إنتو مفيش عندكم عزيز ولا كبير».

وتابع أديب متسائلًا: «لو صلاح مش هياخد مقام مين اللي ياخد مقامه».

ولم يشفع الأداء المميز لمحمد صلاح أمام ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال، إذ خطف النادي الملكي البطولة الـ14 في تاريخه، على حساب الريدز الذي فقد أيضًا بطولة الدوري الإنجليزي بسيناريو دراماتيكي لصالح مانشستر سيتي.

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