الدفاع الروسية: تدمير مواقع عسكرية أوكرانية وطائرات مسيرة وتحييد 320 متطرفا

أعنت وزارة الدفاع الروسية، أن صواريخ جوية عالية الدقة أصابت موقعي قيادة ومراقبة ومركز اتصالات و34 منطقة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، في إحاطة صحفية، اليوم الاثنين: "قصفت الطائرات العملياتية والتكتيكية والجيش والمسيرات الروسية 3 مواقع قيادة و67 منطقة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية".

وأضاف: "إجمالا، ونتيجة للغارات الجوية، تم تحييد ما يصل إلى 320 من القوميين المتطرفين الأوكرانيين خلال الـ 24 ساعة الماضية، علاوة على 47 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية".

وأشار كوناشينكوف أيضا إلى إسقاط أنظمة الدفاع الجوي الروسية 15 مسيرة أوكرانية في مناطق قرى "سيفيرودونيتسك" و"نوفوتشيرفونويه" و"فاسيلييفكا" بجمهورية لوجانسك الشعبية، وفي قرى "بانتيليمونوفكا" و"جريجوروفكا" و"كراسنوجوروفكا" و"نيفيلسكويه" بجمهورية دونيتسك الشعبية، وقرى "بترابوليه" و"بتروفسكويه" و"جلينسكويه" بمنطقة خاركوف، وقرى "تشيرنوبايفكا" و"ألكسندروفكا" بمنطقة خيرسون.