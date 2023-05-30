روسيا: نحتفظ بحقنا في اتخاذ أشد الإجراءات ردا على هجمات نظام كييف

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الجانب الروسي يحتفظ بالحق في اتخاذ أكثر الإجراءات صرامة؛ ردا على هجوم الطائرات دون طيار على موسكو.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، ونشرته وكالة «سبوتنيك»، مساء الثلاثاء: «يحتفظ الجانب الروسي بحقه في اتخاذ أشد الإجراءات ردا على الهجمات الإرهابية لنظام كييف».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن نظام كييف شن هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على منشآت في مدينة موسكو.

وأشارت في بيانها إلى أن 8 طائرات مسيرة شاركت في الهجوم على موسكو وتم إسقاطها جميعا بواسطة نظام الدفاع الجوي «بانتسير -إس».

كما أكدت إسقاط ثلاث طائرات مسيرة في موسكو من خلال استخدام وسائل الحرب الإلكترونية، مما أفقد المسيرات السيطرة وانحرفت عن أهدافها.

من جانبه، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن هجوم الطائرات المسيرة على موسكو هدفه ترهيب السكان، لافتًا إلى أنه تصرف إرهابي.

وأكد بوتين أن نظام الدفاع الجوي في موسكو عمل بشكل طبيعي وبكفاءة أثناء الجوم الإرهابي على موسكو.

وأضاف: «القوات المسلحة الروسية كانت مجبرة على الرد على الحرب التي شنتها أوكرانيا في دونباس، لكنها على عكس كييف فالقوات الروسية توجه ضرباتها حصرا على الأهداف العسكرية».