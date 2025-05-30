ماكرون: سنفقد مصداقيتنا إذا تخلينا عن غزة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده ستفقد مصداقيتها إذا تخلت عن قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة تواصل إسرائيل ارتكابها بحق الفلسطينيين للشهر العشرين.



جاء ذلك في كلمة ألقاها، الجمعة، خلال قمة الأمن والدفاع في آسيا، أو ما يعرف بـ"منتدى حوار شانغريلا" الذي يعقد في سنغافورة.



وأضاف ماكرون: "أسمع أصواتا في هذه المنطقة، وفي إفريقيا والخليج وأماكن أخرى، عن المعايير المزدوجة في غزة".

وأوضح أن هناك العديد من المنتقدين الذين قالوا إن الأوروبيين والأمريكيين أعطوا "شيكا مفتوحا لإسرائيل".

وأكد أن هذا الاعتقاد يشكل خطرا كبيرا، مشيرا إلى إدانة فرنسا أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ودعمها مبادرات ضمان وقف إطلاق النار في غزة.

وتابع: "نعتقد أننا بحاجة إلى وقف إطلاق النار، والأمر الملح هو المساعدات الإنسانية"، مؤكدا ضرورة بذل الجهود من أجل الاعتراف بدولة فلسطين.

وأكمل الرئيس الفرنسي: "إذا تخلينا عن غزة (..) فإننا سنفقد مصداقيتنا".

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

وذكرت وزارة الدفاع السنغافورية، أن ممثلين من 47 دولة، بينهم 40 مندوبا على المستوى الوزاري يشاركون في منتدى حوار شانغريلا الذي يختتم الأحد.