ليستر يواصل مشواره بالدوري الإنجليزي رغم إغلاق المدينة بسبب كورونا

أعلن نادي ليستر سيتي اليوم الثلاثاء أنه سيواصل خوض مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز رغم دخول المدينة في فترة إغلاق إضافية لمدة اسبوعين بسبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقررت سلطات المدينة غلق محلات السلع غير الضرورية مجددا مع الغاء قرار عودة الحانات للعمل في الرابع من يوليو المقبل، بعد أن سجلت ليستر عشرة بالمئة من أعداد المصابين بفيروس كورونا في بريطانيا.

وأوضح ليستر في بيان له أنه "تشاور مع السلطات المحلية، مستشاري السلامة للنادي ورابطة الدوري الإنجليزي".

وأضاف "كل الأطراف اضية تماما بأنه من خلال استمرار تنفيذ خطة العمليات الخاصة بفيروس كورونا المستجد فإن أنشطة كرة القدم بالنادي يمكنها أن تعمل بأمان وفقا للبروتوكولات القائمة ، ومن خلال القيام بذلك لن يكون هناك مخاطر أكبر بالنسبة للمنتسبين للنادي، الفرق الزائرة، أو مجتمعاتنا المحيطة".

ويلتقي ليستر صاحب المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، مع إيفرتون غدا الأربعاء قبل استضافة كريستال بالاس يوم السبت.