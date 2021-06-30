وزير خارجية إسرائيل: زيارتي للإمارات جاءت بعد جهود شاملة نجني ثمارها اليوم

أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، عن سعادته بزيارة دولة الإمارات كأول وزير إسرائيلي يزور الدولة منذ توقيع "الاتفاق الإبراهيمي"، مؤكدا أن زيارته الحالية تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وقال لابيد لوكالة أنباء الإمارات "وام"، ونشرته اليوم الأربعاء: "شرف كبير أن أكون أول وزير إسرائيلي يزور الإمارات منذ توقيع معاهدة السلام بين البلدين" ، مشيرا إلى أنها ليست مجرد زيارة رسمية أو تقنية ولكنها جزء من تفاهم متبادل يمثل البدء في مسيرة مشتركة من التعاون الحقيقي.

وأضاف أنها "زيارة جاءت بعد جهود شاملة نجني ثمارها اليوم، فقد تحققت هذه اللحظة التاريخية بفضل هذه الجهود وسنستفيد منها جميعا".

ووصل لابيد إلى أبوظبي أمس في زيارة رسمية تستغرق يومين حيث افتتح سفارة بلاده في أبوظبي أمس، وسيفتتح القنصلية العامة في دبي اليوم.

وأكد لابيد أن الجناح الإسرائيلي في إكسبو 2020 دبي بمثابة حجر جديد في مسيرة بناء العلاقات، وأن علاقات التعاون في مجالات الصحة والتعليم والتكنولوجيا ستعزز العلاقات الثنائية في المستقبل.

وقال إن التعاون في مجال التقنيات المتقدمة بين إسرائيل والإمارات سيشمل المعاملات على مستوى"B2B" ويهدف إلى تشجيع الشركات الإسرائيلية الناشئة على التطور تقنيا وماليا، وإنشاء فروع لها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح لابيد أنه "منذ سبتمبر 2020، تم توقيع عدد من الصفقات بعشرات الملايين من الدولارات بين شركات إسرائيلية وإماراتية في مجالات الذكاء الاصطناعي والإنترنت والطاقة المتجددة والأمن المائي والصحة ط وغير ذلك، وبالإضافة إلى 10 اتفاقيات اقتصادية تم توقيعها بين الحكومتين، هناك اتفاقيات أخرى في مرحلة المفاوضات سيتم إبرامها".

وأشار إلى أن العلاقات الإسرائيلية - الإماراتية تشهد تطورا مستمرا انعكس من خلال توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين البلدين تشمل جملة من القطاعات الحيوية.

وكشف لابيد عن أن حجم التجارة الثنائية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة تعدى 2.2 مليار شيكل إسرائيلي ما يعادل 675.22 مليون دولار أمريكي أو 2.48 مليار درهم خلال 10 أشهر أي منذ توقيع المعاهدة الإبراهيمية بين البلدين في سبتمبر 2020، متوقعا تضاعف حجم التجارة بين الإمارات وإسرائيل في الأعوام المقبلة.