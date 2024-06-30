وزير الطاقة السعودي: لن يهزمنا أحد في عملية تقليل كلفة إنتاج الطاقة بكل أشكالها

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، اليوم الأحد، أنه لن يستطيع أحد هزيمة المملكة في عملية تقليل كلفة الطاقة بأشكالها.

جاء ذلك على حفل على هامش توقيع عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل «الجافورة»، والمرحلة الثالثة من مشروع «توسعة شبكة الغاز الرئيسية»، بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وقال الوزير في هذا الصدد: «لنا شواهد الآن في هذا القطاع، بما في ذلك ما نحققه حاليا من أرقام قياسية في موضوع إنتاج الطاقة المتجددة، ومازال هذا يشكل تحديًا لنا، ونريد أن نرى من يتحدانا في هذا المجال لنقنعه بأنه لن يغلبنا أحد في عملية تقليل كلفة إنتاج الطاقة بكل أشكالها».

فيديو | وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان :

لن يغلبنا أحد في عملية تقليل كلفة إنتاج الطاقة بكل أشكالها #أسواق_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/2jCKEInyov — الإخبارية - اقتصاد (@ekhbariya_eco) June 30, 2024

وفي سياق متصل، أشار إلى أن مشروع «الجافورة» سيوفر مليوني قدم مكعبة يوميا من الغاز وسيستخدم في وقت الذروة.

ولفت إلى أن «الطاقة الحالية لشبكة الغاز الرئيسية للسعودية، تبلغ حوالي 4 آلاف كيلو متر، فيما سيتم ربط المشروع بـ40 منشأة تشمل محطات الكهرباء وتحلية المياه ومصانع ومعامل إنتاج البتروكيماويات».



