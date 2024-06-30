تركيا ترفض تزويد طائرة إسرائيلية بالوقود بعد هبوطها اضطراريا

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رفضت السلطات التركية، تزويد طائرة إسرائيلية بالوقود، بعدما هبطت اضطراريا في مطار أنطاليا، الأحد.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الطائرة التابعة لشركة "العال" الإسرائيلية كانت متجهة من بولندا إلى إسرائيل.

وأثناء رحلتها، أصيب أحد الركاب بوعكة صحية تتطلب تدخلا طبيا عاجلا، مما دفعها إلى الهبوط اضطراريا في أنطاليا.

ورفضت سلطات مطار أنطاليا تزويد الطائرة بالوقود لكي يتسنى لها مواصلة رحلتها، بينما تدور حاليا مفاوضات لحل المشكلة.

ووفق المصدر نفسن، قيل للركاب إنه "من المتوقع أن يقضوا عدة ساعات على الأرض في تركيا، قبل الحصول على إذن بمغادرة الطائرة.

وألغت تركيا جميع الرحلات الجوية المباشرة مع إسرائيل، منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وكانت تركيا واحدة من أشد منتقدي إسرائيل منذ بداية الحرب، وفي شهر مايو أعلنت أنها ستوقف جميع الصادرات والواردات من وإلى إسرائيل.