 حماس تنعى شهيد نور شمس: جزء من حرب شاملة يشنها الاحتلال ضد شعبنا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حماس تنعى شهيد نور شمس: جزء من حرب شاملة يشنها الاحتلال ضد شعبنا

أحمد علاء
نشر في: الأحد 30 يونيو 2024 - 6:36 م | آخر تحديث: الأحد 30 يونيو 2024 - 6:36 م

نعت حركة حماس، الشهيد سعيد جابر الذي سقط ظهر الأحد، جراء القصف الإسرائيلي على منزله في مخيم نور شمس، قائلة إنه استشهد بعد مسيرة مشرّفة من المقاومة.

وأضافت في بيان، أن ما يجري من عدوان في مخيم نور شمس هو جزءٌ من الحرب الشاملة التي تشنها حكومة الاحتلال على الفلسطينيين في كل مكان، والتي تتجلى بأبشع صورها في قطاع غزة وما يتعرض له أهالي القطاع من حرب إبادة جماعية تستهدف المدنيين العزل والبنية المدنية فيه.

وتابعت: «في الضفة الغربية التي يواصل فيها جيش الاحتلال الفاشي وقطعان مستوطنيه اعتداءاتهم الوحشية على شعبنا وأرضه ومقدّراته، ضمن مخططاتهم الساعية لتصفية قضيتنا الوطنية وإبادة وتهجير شعبنا».

وأكدت حماس أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً، بل تشكّل وقودا لشعلة المقاومة المستمرة والمتصاعدة، حتى دحر العدوان.

ودعت فصائل المقاومة كافة، إلى تصعيد الاشتباك مع الاحتلال، والرد على هذا العدوان، ومحاسبة الاحتلال ومستوطنيه على جرائمهم.


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