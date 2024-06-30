فيضانات عارمة جراء أمطار غزيرة في شمال إيطاليا

حولت الأمطار الغزيرة في الأيام القليلة الماضية العديد من الأنهار والجداول في شمال إيطاليا إلى فيضانات عارمة.

وكان الوضع مذهلا بشكل خاص في قرية نواسكا الصغيرة في منطقة بيدمونت، التي بها شلال معروف.

وتم نقل أكثر من عشرة سائحين إلى بر الأمان كإجراء احترازي. ووفقا للتقارير الرسمية، لم يصب أحد.

ويقع المجتمع الصغير الذي يبلغ عدد سكانه 100 نسمة على ارتفاع 1065 مترا بالقرب من حديقة وطنية. ويجذب شلالها بشكل أساسي المصطافين الذين يمارسون رياضة المشي لمسافات طويلة ، بما في ذلك من الخارج.

وأكد رئيس البلدية دومينيكو أيمونينو اليوم الأحد: "كان الوضع دائما تحت السيطرة. لكن يجب أن أعترف بأننا كنا خائفين".

وقال إن كتل المياه في الشوارع كانت بنية اللون لأنها كانت تحمل كميات كبيرة من الطين. وسرعان ما انتشر مقطع فيديو للمشهد بالهاتف المحمول على الإنترنت. ووفقا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، كان لا بد من إنقاذ العديد من السياح من مطعم حيث كانوا يتناولون العشاء نتيجة لانهيار أرضي.

وقضى نحو 30 شخصا الليل في مساكن طارئة.