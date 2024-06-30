أمين مجلس التعاون الخليجي يدعو المجتمع الدولي للوقوف حائلا أمام انتهاكات قوات الاحتلال

دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، اليوم الأحد، المجتمع الدولي وخاصة المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان إلى تحمل المسئولية والوقوف حائلا أمام الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال في قطاع غزة بشكل يومي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به البديوي لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» وتلفزيون دولة الكويت، عقب افتتاح أعمال الدورة العادية الـ23 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمقر المنظمة في جدة.

وقال البديوي، إن «الحاجة الماسة لنصرة الأشقاء في فلسطين تلزم مجلس التعاون الخليجي ومجلس التعاون الإسلامي، بتكثيف جهودهما لحماية الشعب الفلسطيني من هذه الممارسات والانتهاكات».

وذكر أن اجتماع الهيئة الدائمة لحقوق الإنسان يأتي في وقت حساس وحرج؛ نظرًا لما تمر به المنطقة وما يمر به الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، من استمرار انتهاك حقوق الإنسان الدولي، مضيفا أن «الأقنعة والمعايير سقطت وأمسى موضوع حقوق الإنسان لما هو حاصل في قطاع غزة حبرا على ورق».

وتستمر الدورة في أعمالها حتى الـ4 من يوليو المقبل حيث تناقش اليوم (أثر الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان)، إضافة إلى مناقشتها غدا (حكم محكمة العدل الدولية الخاصة بشأن غزة).

ويحتوي جدول أعمال الدورة للأيام اللاحقة على حلقات نقاشية عادية ومغلقة لعدد من الموضوعات المختلفة فيما سيصدر التقرير الختامي للدورة يوم الخميس المقبل