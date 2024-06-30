﻿صلاح سليمان: سبب وحيد وراء هزيمة سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك

كشف صلاح سليمان ، نجم الزمالك الأسبق، سبب هزيمة سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك في المباراة اليت جرت مساء اليوم بالدوري المصري.

قال صلاح سليمان، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا كانت سريعة ومفتوحة من جانب الفريقين، وظهرت فيها ملامح جمالية.

أضاف :" أيمن الرمادي يعتمد على بناء اللعب والاعتماد على مثلثات داخل الملعب، وطمع في الحصول على نقاط اللقاء، ولكن الزمالك اسم كبير في الكرة المصرية وتمكن من قلب الأمور لصالحه".

أتم:" المجهود البدني للاعبي سيراميكا كليوباترا تراجع بشكل كبير، كما أن الرباعي الدفاعي وقعوا في أخطاء كبيرة كانت سببا في الهزيمة".