وزير الزراعة يبحث مع شركة هولندية سبل التعاون في إنتاج وتسويق تقاوي البطاطس

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لقاء مع شركة جاب أجرو، إحدى الشركات الاستثمارية في القطاع الزراعي وهي شركة هولندية متخصصة في إنتاج وتسويق تقاوي البطاطس وتزويد الشركاء التجاريين بالتقاوي المطلوبة، وذلك خلال فاعليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والذي يقام حاليا بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية.

وأكد "القصير"، أن شركات القطاع الخاص المصرية وكذلك المؤسسات البحثية والعلمية لديها بعض التجارب التطبيقية الملموسة لإنتاج تقاوي البطاطس، وتطوير معامل زراعة الأنسجة.

وشدد وزير الزراعة، على أهمية أن يكون هناك تعاون بين أجهزة وزارة الزراعة، وبين الشركة في مجال إنتاج وتسويق تقاوي البطاطس، بما يمتلكه الطرفين من خبرات كبيرة في مجالات فحص واعتماد التقاوي وإنتاج تقاوي المحاصيل، وبما يعود بالنفع على منظومة إنتاج التقاوي في مصر استهدافاً لتقليل فاتورة الاستيراد.

وأشار الوزير، إلى إمكانية التعاون في عدة مجالات من أهمها التعاون مع الشركة على تسجيل الأصناف المتميزة التي تنتجها الشركة سواء الأصناف المتداولة في مصر أو الأصناف الجديدة، وخاصة الأصناف التصنيعية لما لها من أهمية اقتصادية كبيرة فيما يخص توجه الدولة نحو زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتشجيع قطاع التصنيع الزراعي.

ونوه بأن هناك فرصة جيدة إذا ما كانت هناك رغبة في الانضمام إلى التحالف الذي تم تكوينه لإنتاج تقاوي البطاطس في الدولة المصرية، بمشاركة القطاع الخاص وكل الجهات ذات الصلة.