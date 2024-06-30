أرامكو تبرم عقودا لتوسيع إنتاج الغاز بقيمة 25 مليار دولار

منحت شركة أرامكو السعودية للطاقة عقودا تزيد قيمتها عن 25 مليار دولار للمضي قدما في عمليات التوسع في إنتاج الغاز.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان قوله إن الشركة منحت 16 عقدا بقيمة إجمالية قدرها 4ر12 مليار دولار من أجل المرحلة الثانية لتطوير منطقة الجافورة.

وأوضحت أن هذه العقود تشمل بناء مرافق ضغط الغاز و خطوط الأنابيب المرتبطة بها، وتوسعة معمل غاز الجافورة بما في ذلك بناء وحدات معالجة الغاز ومرافق الكبريت والتصدير.

وقال البيان إن هذه العقود تشمل أيضا إنشاء مرافق "رياس" الجديدة لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي التابعة للشركة في الجبيل.

كما وقعت الشركة 15 عقدا آخر بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 8ر8 مليار دولار لبدء المرحلة الثالثة من توسعة شبكة الغاز الرئيسية والتي توفر الغاز الطبيعي للعملاء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. وأوضحت أرامكو في بيانها بأنها قامت بترسية 23 عقدا إضافيا لمنصات الغاز بقيمة 4ر2 مليار دولار، إلى جانب عقدين للحفر الاتجاهي بقيمة 612 مليون دولار.

وأضافت أن التقديرات تشير إلى أن حقل الجافورة للغاز غير التقليدي يحتوي على موارد بحجم 229 تريليون قدم مكعب من الغاز الخام.

وأكد ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عبد العزيز خلال حفل توقيع العقود، على أهمية هذه الخطوة في إطار استراتيجية المملكة لتعزيز إنتاج الغاز وتطوير شبكتها الوطنية. وأضاف أن مشروع الجافورة من المتوقع أن يساهم في زيادة إنتاج الغاز بمقدار يصل إلى مليوني قدم مكعب يوميًا، مما يعزز من دور المملكة كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمية، ويسهم في تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية للمملكة.

وأشار الأمير عبدالعزيز إلى أن إنتاج أرامكو من الغاز سيرتفع بنسبة 63% بحلول عام 2030، مؤكدًا على أن الشركة لن تُغلب في عملية تقليل كلفة إنتاج الطاقة بكافة أشكالها.

هذه الكميات المضافة ستساهم في خفض حرق مليون برميل من سوائل النفط في السعودية.بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يسهم حقل الجافورة بـ 630 ألف برميل من المكثفات و 420 مليون قدم مكعب من غاز الإيثان.

وتعتبر هذه الكميات الكبيرة من الغاز ضرورية لدعم مشاريع البتروكيماويات في السعودية التي تستهلك يوميًا مليار قدم مكعب من الغاز.

يمثل أكبر طبقة غاز صخري غنية بالسوائل في الشرق الأوسط، مع حجم يقدر بنحو 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي بالمقياس القياسي.

من المتوقع أن يلعب مرفق الجافورة دوراً محورياً في دعم التحول في قطاع الطاقة، وذلك بما يساهم في تحقيق أرامكو للمحصلة الصفرية للانبعاثات. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يوفر حقل الغاز في الجافورة العديد من اللقيم ذات القيمة العالية لقطاعات التكرير، المعالجة، التسويق، والبتروكيميائيات.

ويعتبر مشروع تطوير حقل الجافورة للغاز غير التقليدي واحداً من أكثر المشاريع الطموحة في تاريخ أرامكو، مما يوفر فرصة فريدة لبناء مشروع ضخم يسهم في مسيرة التحول في قطاع الطاقة، مع تمتع حوض الجافورة بمساحة تقدر بنحو 17 ألف كيلومتر.