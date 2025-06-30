الاحتلال يستهدف الصحفيين خلال تغطيتهم عمليات هدم في محيط مستشفى جنين الحكومي

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، على استهداف الصحفيين بشكل مباشر أثناء تغطيتهم عمليات الهدم التي تنفذها سلطات الاحتلال في محيط مستشفى جنين الحكومي ومناطق متاخمة للمخيم.

ووفقًا لمصادر محلية وشهود عيان، فقد أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب مجموعة من الصحفيين الذين كانوا يقومون بواجبهم المهني في تغطية عمليات الهدم الجارية، ما عرّض حياتهم للخطر وقيّد قدرتهم على أداء مهامهم.

وفي سياق متصل، واصلت جرافات الاحتلال عمليات الهدم في منطقة دوار الحصان ومحيط مستشفى جنين الحكومي من الجهة الخلفية، مستهدفة مباني سكنية ومحلات تجارية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة إسرائيلية أُعلن عنها في 9 يونيو الجاري، وتقضي بهدم 95 منزلاً داخل مخيم جنين، في تصعيد خطير يستهدف البنية التحتية والمرافق الحيوية في المدينة.

وتندرج هذه الانتهاكات ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لتكميم الأفواه وطمس الحقيقة، عبر استهداف الطواقم الإعلامية ومنعها من توثيق الانتهاكات اليومية بحق المدنيين في الضفة الغربية، في مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حماية الصحفيين.