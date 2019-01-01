طرح الفنان سامو زين، فيديو كليب أغنيته الجديدة "حب حب"، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات قصي باسل، والملحن معتز أمين والموزع الموسيقي أسامة عبدالهادي، والفيديو كليب من إخراج إسماعيل الأرباس.



وتقول كلمات الأغنية : "اسمي تغير لاجل عيونك، اسمي صاير مجنونك، مااتنفس من دونك ياانفاسي، وبكلبي تغير صوت الگلب، والطب طب صارت حب حب، اي عادي لا تستغرب".



جدير بالذكر أن الفنان ساموزين طرح أغنية "حب حب" على تطبيق "أنغامي" منذ أيام، وحققت الأغنية نسبة استماع مرتفعة.



يشار أن آخر أعمال سامو زين الغنائية كليب أغنية "الأسطوانة المشروخة" وهي من كلمات أحمد علي موسى وألحان مدين وتوزيع طارق توكل، وهي من ألبومه الأخير "لو عمري يرجع " أما على مستوى التمثيل أخر ظهور له كان بشهر رمضان الكريم من خلال حلوله كضيف شرف بإحدى حلقات مسلسل "بدل الحدوتة 3" ومن بطولة دنيا سمير غانم.