 بنزيما يتوج بجائزة أفضل لاعب بالموسم في ريال مدريد - بوابة الشروق
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بنزيما يتوج بجائزة أفضل لاعب بالموسم في ريال مدريد

محمد مجدي
نشر في: الخميس 30 يوليه 2020 - 1:09 م | آخر تحديث: الخميس 30 يوليه 2020 - 1:11 م

فاز الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد بأفضل لاعب داخل الفريق في الموسم الحالي 2020/2019 بعد أن ساهم في تتويج النادي الملكي بقلب الدوري الإسباني.

وسجل بنزيما 21 هدفا مع الريال بالليجا، ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين بالدوري الإسباني بفارق 4 أهداف عن المتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

وأعرب بنزيما عن سعادته بالحصول على جائزة أفضل لاعب داخل الريال حيث قال :" أنا فخور بهذه الجائزة والتي تأتي من تصويت الناس والمشجعين، لهذا السبب هي جائزة مهمة بالنسبة لي، أنا سعيد لأنه يحفزني على قيام بالمزيد من الأشياء على أرضية الميدان، لقد كانت ليجا خاصة قبل وبعد الفوز بها. أصعبها لأنها كانت وسط أزمة فيروس كورونا".

وأضاف:" لقد قمنا بعمل مهم في النهاية وحققنا الليجا، نحن نعمل بشكل جيد وندرك جيداً بأن يجب علينا الاستمرار بهذه الطريقة واتباع نفس الخطة الذي قمنا بها في الدوري، الآن وقت دوري أبطال أوروبا ونحن ونعلم بأنها مباراة صعبة.

وأتم :"أشعر بأنني في حالة جيدة ونستعد بها بأفضل طريقة ممكنه".


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