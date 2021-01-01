رئيس إسرائيل يطلق حملة لإتاحة جرعة ثالثة للقاح كورونا

تلقى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج، اليوم الجمعة، جرعة ثالثة من لقاح الوقاية من فيروس كورونا ليطلق حملة لتعميم تلك الجرعة لمن تفوق أعمارهم ستين عاما في إطار جهود لإبطاء انتشار السلالة دلتا شديدة العدوى.



ورافق رئيس الوزراء نفتالي بينيت الرئيس هرتزوج (60 عاماً) أثناء ذلك وحث على أهمية هذا الإجراء في مكافحة جائحة كوفيد-19.



وقال بينيت "إسرائيل رائدة في إعطاء جرعة ثالثة لكبار السن ممن تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر. مكافحة جائحة كوفيد هي حرب عالمية. السبيل الوحيد لهزيمة كوفيد هو التعاون فيما بيننا"، وفقاً لوكالة "رويترز".