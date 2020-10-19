وفد من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يزور السودان

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بحث السودان والولايات المتحدة الأمريكية سبل ومجالات التعاون في حقل الأدلة الجنائية، وذلك في لقاء جمع مسؤولي الإدارة العامة للأدلة الجنائية في السودان، مع وفد مكتب من التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI).

واستقبل اللواء شرطة حيدر محمد مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالسودان، ديب شوميكر الملحق القانوني الإقليمي لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "FBI" والوفد المرافق له.

واستمع الوفد الأمريكي إلى شرح عن العمل الفني بالإدارة العامة للأدلة الجنائية بالسودان، والدور الكبير الذي تضطلع به في مجال العمل الجنائي.

وبحث اللقاء أيضا سبل تطوير التعاون بين مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي والشرطة السودانية ممثلة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية.