إصابات في صفوف الفلسطينيين بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شرق نابلس

أصيب 10 فلسطينيين بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بيت دجن شرق نابلس، رفضا لإقامة بؤرة استيطانية.

وأفاد مدير الإسعاف بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طواقم الهلال عالجت ميدانيا 10 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات.

وأدى المواطنون صلاة الجمعة وسط القرية، قبل أن ينطلقوا في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي في بيت دجن، رفضا لإقامة البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المنطقة الشرقية.