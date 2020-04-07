 البيت الأبيض: بايدن سيعيد إجراءات العزل الصارمة بعد إصابته بكورونا للمرة الثانية - بوابة الشروق
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البيت الأبيض: بايدن سيعيد إجراءات العزل الصارمة بعد إصابته بكورونا للمرة الثانية

وكالات
نشر في: السبت 30 يوليه 2022 - 10:08 م | آخر تحديث: السبت 30 يوليه 2022 - 10:20 م


ظهرت اختبارات الرئيس جو بايدن أنه إيجابي لفيروس كورونا مرة أخرى صباح السبت، وفقًا لرسالة من الطبيب الرئاسي الدكتور كيفين أوكونور، في ما يُرجح أنه "انتعاش" إيجابي لـ كوفيد-19 يلاحظ الطبيب أنه "لوحظ في نسبة صغيرة من المرضى الذين عُولجوا بباكسلوفيد".

وبحسب البيت الأبيض، لم يشهد بايدن "عودة ظهور الأعراض، ولا يزال يشعر بأنه بحالة جيدة"، ونتيجة لذلك، لن يستأنف العلاج. وفقا لأوكونور، كان اختبار بايدن سلبيًا مساء الثلاثاء، وصباح الأربعاء، وصباح الخميس، وصباح الجمعة قبل أن تكون نتائج اختبار بايدن إيجابية صباح يوم السبت".

وأضاف بيان البيت الأبيض: "ومع ذلك، نظرًا لاختباره الإيجابي للمستضد، فإنه سيعيد إجراءات العزل الصارمة"، حسبما أوضح طبيبه.

وأنهى بايدن العزل الصحي، الأربعاء، بعد اختبار سلبي في اختبارات متتالية، وأعلن ذلك في كلمة له من البيت الأبيض.

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