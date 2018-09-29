الكاظمي يدعو الكتل السياسية إلى الحوار من أجل العراق

دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، القائد العام للقوات المسلحة، اليوم السبت، إلى التعاون من أجل "إيقاف الفتنة التي يتعرض لها العراق".



وقال الكاظمي، في خطاب متلفز اليوم: "على الجميع التحلي بالحكمة وأن تتحاور الكتل السياسية من أجل العراق والابتعاد عن لغة التخوين، وأدعو الجميع إلى التحلي بالعقلانية واستبعاد لغة التهديدات لأن نار الفتنة ستحرق الجميع وأن الجميع يتحمل المسؤولية".



وأضاف: "على الجميع التحلي بالحكمة لأن العراق أمانة، وعلينا تقديم التنازلات من أجل العراق والعراقيين، ونحذر من التشنج السياسي".



وكان متظاهرون من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر دخلوا اليوم المنطقة الخضراء، واقتحموا باحات البرلمان العراقي للتنديد بترشيح محمد شياع السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة.



قالت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي إن عدد الإصابات في المظاهرات، بحسب ما استقبلت مؤسساتها ومستشفياتها، بلغ 125 جريحا، بينهم 25 عسكريا.