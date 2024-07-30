تراجع طفيف لأسعار الذهب العالمي في بداية تعاملات الأسبوع

استهلت أسعار العقود الآجلة للذهب تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين، بتراجع طفيف مع ارتفاع قيمة الدولار قبل بدء اجتماعات لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي غدا.

ويتوقع المحللون على نطاق واسع تثبيت الفائدة الأمريكية، خلال الاجتماع المقبل مع الإشارة إلى احتمال بدء تخفيض الفائدة في سبتمبر المقبل.

وتراجع سعر الذهب اليوم بمقدار 70ر2 دولار أي بنسبة 11ر0% إلى 30ر2377 دولار للأوقية تسليم يوليو الحالي. كما تراجع سعر الفضة بمقدار 157ر0 دولار أي بنسبة 56ر0% إلى 703ر27 دولار للأـوقية تسليم يوليو. وتراجع سعر النحاس بمقدار 0415ر0 دولار أي بنسبة 01ر1% إلى 0825ر4 دولار للرطل تسليم سبتمبر المقبل.

كان الذهب قد بدأ تعاملات اليوم على ارتفاع في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، في أعقاب سقوط صاروخ فوق مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل مما أسفر عن مقتل عدة أطفال، وهددت إسرائيل بالرد على هذا القصف الذي تتهم حزب الله بالوقوف وراءه.

كما تصاعد التوتر بين تركيا وإسرائيل على خلفية تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتدخل المسلح ضد إسرائيل، وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية عليه بأنه سيلقى مصير الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي أطاحت به القوات الأمريكية التي غزت العراق في مارس 2003 ثم تم إعدامه بعض أن ألقت قوات الاحتلال الأمريكي القبض عليه.

وعلى صعيد السياسة النقدية في العالم، من المقرر أن يعقد بنك اليابان المركزي اجتماعه الدوري لمراجعة السياسة النقدية يوم الأربعاء في ظل انقسام السوق حول توقع زيادة سعر الفائدة الرئيسية في اليابان بمقدار 10 نقاط أساس.

كما تتوقع الأسواق إعلان بنك إنجلترا المركزي يوم الخميس المقبل خفض سعر الفائدة الرئيسية.