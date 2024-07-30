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أفادت تقارير عبرية، اليوم الثلاثاء، برفع إسرائيل لدرجة الجاهزية العسكرية وفتح الملاجئ استعداداً لهجوم تشنه جماعة حزب الله اللبنانية؛ ردا على الضربة الإسرائيلية التي استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية.

وأفاد موقع "واللا" العبري بأن إسرائيل ترفع درجة الجهوزية العسكرية برًّا وبحرًا وجوًّا تحسبًا لرد من حزب الله.

من جانبها، ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلي أنه تم فتح الملاجئ في وسط إسرائيل تحسبا لرد من حزب الله بعد هجوم ضاحية بيروت.

وفي وقت سابق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "الضربة في بيروت تمثل رد إسرائيل على حادث مجدل شمس، وبالنسبة لإسرائيل انتهى الهجوم والأمر يعتمد على رد فعل حزب الله".

وأضافت الهيئة أن القرار بشأن هدف هجوم الضاحية الجنوبية اتخذ يوم الأحد الماضي مع عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من واشنطن، ولم يتم إبلاغ المجلس السياسي الأمني بالهجوم على بيروت.

وأكدت شبكة "الجزيرة" الإخبارية أن البلدات الحدودية الإسرائيلية طالبت سكانها بتوخي الحذر والاستماع لتعليمات الجبهة الداخلية.