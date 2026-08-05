المؤشر نيكي يصعد أكثر من 3% مدعوما بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي

ارتفع المؤشر نيكي الياباني بأكثر من ثلاثة بالمئة اليوم الأربعاء مدعوما بالمكاسب التي سجلتها أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مقتفية أثر نظيراتها الأمريكية، ​واندفع المستثمرون إلى شراء الأسهم ذات الآفاق القوية.

وصعد المؤشر نيكي 3.16 ‌بالمئة إلى 65979.02 نقطة بحلول الساعة 0101 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.52 بالمئة إلى 4022.18 نقطة.

وأغلق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز عند مستويات قياسية ​أمس الثلاثاء، مدعومين بأحدث مجموعة من نتائج الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ​مثل كاتربيلر وبالانتير التي خففت من المخاوف بشأن الطلب، في حين ⁠تراجعت أسعار النفط الخام وعوائد سندات الخزانة الأمريكية على خلفية الآمال في التوصل ​إلى اتفاق بشأن حرب إيران.



وارتفعت أسهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق الإلكترونية ثمانية ​بالمئة وأسهم طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صناعة الرقائق أربعة بالمئة، على أثر ارتفاع المؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات الذي صعد 6.6 بالمئة خلال الليل.

وارتفع مؤشر أسهم شركات الرقائق الأمريكي للجلسة الرابعة على ​التوالي بعد انخفاضه 20.6 بالمئة في يوليو تموز.

وقفزت أسهم شركة موراتا رائدة تصنيع ​المكثفات الخزفية متعددة الطبقات التي تستخدم لتنظيم الطاقة في خوادم الذكاء الاصطناعي 8.33 بالمئة بعد ‌أن رفعت ⁠توقعاتها لصافي الأرباح السنوية.

وقال دايسوكي هاشيزومي، كبير المحللين في شركة دايوا سيكيوريتيز "بالمقارنة مع الماضي، رفعت المزيد من الشركات توقعاتها السنوية في الربع الأول، مما يعني أنها كانت قد وضعت توقعات متحفظة بسبب تأثير الحرب في الشرق الأوسط".



وأضاف "تعد سلسلة التعديلات بالزيادة ​لتوقعات الشركات اليابانية عاملا ​إيجابيا للأسهم بشكل ⁠عام".

وارتفعت أسهم فانوك 3.67 بالمئة بعد أن رفعت الشركة المصنعة للروبوتات توقعاتها لصافي الأرباح السنوية.

كما صعد مؤشر أسهم البنوك، إذ ​زادت أسهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية ومجموعة ميزوهو المالية بأكثر ​من واحد ⁠بالمئة لكل منهما.

وعلى عكس هذا الاتجاه، تراجعت أسهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.82 بالمئة لتشكل أكبر عبء على المؤشر نيكي.

وانخفض سهم دايكن إندستريز المصنعة لأجهزة تكييف ⁠الهواء ​ثمانية بالمئة، مسجلا أكبر خسارة بالنسبة المئوية على ​المؤشر نيكي.

ومن بين أكثر من 1500 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 67 بالمئة ​وانخفض 29 بالمئة وظل ثلاثة بالمئة من الأسهم دون تغيير.