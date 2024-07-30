تداول بضائع وحاويات 26 سفينة متنوعة في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً إعلاميا أكد فيه استقبال الميناء 8 سفن، بينما غادرته 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء 26 سفينة.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، اليوم الثلاثاء، أن حركة الصادر من البضائع العامة 31 ألفا و131 طنا، تشتمل على 2273 طن علف بنجر، و3800 طن ملح معبأ، و25058 طن بضائع متنوعة، بينما وصلت حركة الوارد من البضائع العامة 23 ألفا و860 طنا، تشتمل على 8152 طن خردة، و10163 طن قمح، و5545 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 170 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 232 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1454 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 52 ألفا و40 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 156 ألفا و174 طنًا.

كما غادر الميناء 5 قطار بحمولة إجمالية 6225 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا، وقطارين بعد تفريغ 50 حاوية 40 قدما، قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5011 شاحنة.