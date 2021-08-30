نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف بطريق سقارة السياحي

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تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، ويرافقه محمود شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين، ومسؤلى هيئة الطرق والكباري، والمهندس سيد الحفني مدير قسم الطرق بالبدرشين، مشروع رصف طريق ميت رهينة، وأعمال تطوير وتوسيع ورصف طريق آثار سقارة السياحي.

ويأتي الرصف بداية من كوبري مثلث سقارة حتى بيت الري، وأعمال المرحلة الأولى لتطوير ورصف طريق ميت رهينة بداية من طريق المريوطية، وحتى متحف ميت رهينة بنطاق مركز ومدينة البدرشين؛ وذلك لإيجاد السيولة المرورية بنطاق المدينة.

ووجه نائب المحافظ، خلال جولته، بالانتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة للأعمال؛ لتيسير أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.