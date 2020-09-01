فيضانات باكستان: وزيرة المناخ تقول إن ثلث مساحة البلاد غرق بالكامل

وبلغت غزارة أمطار الصيف درجة قياسية لم تسجّل منذ عقد. وترجع الحكومة الأسباب إلى التغيّر المناخي.

وقالت الوزيرة رحمن لوكالة فرانس برس "حرفياً، ثلث باكستان حالياً، تحت المياه التي تخطت كل الحدود وكل معيار شاهدناه في السابق". وأضافت: "لم نر شيئاً كهذا إطلاقاً".

وأفاد مسؤولون يوم الإثنين، بوفاة 75 شخصاً خلال آخر 24 ساعة فقط. وتوقعوا ارتفاع حصيلة القتلى.

وقال وزير الخارجية بيلاوال بوتو-زرداري لبي بي سي إن ثلث عدد القتلى من الأطفال.

وأضاف قائلاً إنهم ما زالوا في مرحلة تقدير حجم الأضرار.

ويقدّر مسؤولون أن أكثر من 33 مليون باكستاني - واحد من كل سبعة أشخاص - تضرّروا من آثار الفيضانات التاريخية.

وجرفت المياه الغزيرة في نهر سوات شمال البلاد، الجسور والطرقات، وعزلت قرى بأكملها.

وصدرت تعليمات إلى آلاف الأشخاص الذين يسكنون المناطق الجبلية بالإخلاء. لكن ورغم مساعدة طائرات الهليكوبتر، لا تزال السلطات تعاني للوصول إلى المحاصرين.

وقال رئيس الوزراء شهباز شريف بعد جولة في طائرة مروحية يوم الأحد: "أزيلت قرية تلو الأخرى. دمّرت آلاف المنازل".

واحتشد من تمكن من الفرار، في واحد من المخيمات المؤقتة التي جهزت في جميع أنحاء البلاد.

وقال أحد الناجين، فازال ماليك للوكالة الفرنسية من داخل مدرسة تستخدم لإيواء نحو 2500 شخص في إقليم "خيبر باختونخاوى" الشمالي: "الحياة هنا مزرية. احترامنا الشخصي بات على المحك"

وتضررت المناطق الجبلية في هذا الإقليم بشكل كبير. لكنّ إقليمي السند وبالوشستان كانا الأكثر تضرّراً.

وتذكّر الأمطار الموسمية غير المسبوقة هذا العام، بفيضانات عام 2010 المدمّرة والأسوأ في تاريخ باكستان، والتي تسببت بمقتل أكثر من ألفي شخص.

ويسود قلق متزايد بشأن كلفة إعادة البناء بعد هذه الكارثة، وناشدت الحكومة الباكستانية وكالات الإغاثة والدول الصديقة والمانحين الدوليين، للحصول على المساعدة المالية.