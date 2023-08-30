متحدث الخارجية السودانية: زيارة البرهان لمصر تأتي في إطار جهود متكاملة للخروج من الأزمة

قال بابكر الصديق محمد الأمين، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، إن زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، إلى مصر أمس الثلاثاء تناولت الأوضاع الراهنة في السودان في ظل الأزمة المستمرة منذ 4 شهور.

وأضاف الأمين لوكالة أنباء العالم العربي (AWP): "زيارة البرهان إلى مصر تأتي في إطار جهود متكاملة للخروج من الأزمة التي يعيشها السودان حاليا".

وتابع أن "من الطببعي أن يكون هناك تواصل على أعلى المستويات بين قيادتي البلدين في هذا الظرف الحالي الذي تمر به البلاد".

والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء، مع البرهان في مدينة العلمين في شمال غرب مصر، وأكد له دعم مصر لأمن واستقرار السودان.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن السيسي أكد للبرهان "موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خاصة خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها".

وأوضح الأمين أن "الزيارة تعبر عن العلاقة الاستراتيجية بين الخرطوم والقاهرة، لأن كلا البلدين يمثلان عمقا وبعدا استراتيجيا للآخر، وأمنهما القومي مرتبط ببعضه البعض بشكل وثيق".

وأعلن مجلس السيادة السوداني في وقت سابق اليوم وصول البرهان إلى مصر، في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع الحرب في البلاد، لإجراء مباحثات مع السيسي حول تطورات الوضع في السودان وسبل دعم العلاقات الثنائية.

ورافق البرهان خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف على الصادق ومدير جهاز المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضل، والمدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية ميرغني إدريس سليمان.

وانزلق السودان إلى الحرب بين قوات الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في منتصف أبريل الماضي عقب أسابيع من التوتر بين الجانبين.