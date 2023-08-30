كندي يواجه اتهامات جديدة بشأن بيع مواد تساعد على الانتحار عالميا

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يواجه مواطن كندي، متهما ببيع مواد مميتة لمساعدة الأشخاص عبر العالم على الانتحار، بما في ذلك في المملكة المتحدة، 12 تهمة.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، بأنه ألقي القبض على كينيث لو، في أونتاريو بكندا، وجرى اتهامه في البداية بتهمتين بتقديم المشورة والمساعدة في الانتحار بعد بيع، بحسب المزاعم، 1200 عبوة لأربعين دولة.

وأعلن المفتش سيمون جيمس من شرطة يورك في كندا في مؤتمر صحفي أن 11 قوة شرطية في أونتاريو تحقق مع الرجل البالغ من العمر 57 عاما.

وقال كينيث إنه كان يستخدم المواقع الإلكترونية لبيع المواد المميتة منذ أواخر 2020.

وقال الضابط للصحفيين إن الاتهامات الجديدة على صلة بإقليم أونتاريو فقط وكل منها ترتبط بشخص توفى.

وخارج كندا، قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمةإنها أطلقت تحقيقها في وفاة 88 شخصا في المملكة المتحدة الذين اشتروا منتجات عبر مواقع إلكترونية تبيع مواد تساعد على الانتحار.

وتحقق الشرطة في الولايات المتحدة وإيطاليا وأستراليا ونيوزيلندا مع كينيث.

وفي المجمل اشترى 272 شخصا في المملكة المتحدة المنتجات عبر مواقع إلكترونية في فترة العامين السابقين حتى أبريل 2023.