غدًا.. تسجيل القدرات للشهادات الفنية «الصناعية» فى الكليات التكنولوجية والفنون التطبيقية والجميلة



يبدأ اليوم تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية الحاصلين على ثانوية فنية 3 سنوات أو مدراس فنية 5 سنوات للالتحاق بكليات ومعاهد التعليم العالى، بالإضافة إلى فتح باب تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والوافدين.

وأوضح مكتب تنسيق قبول طلاب الثانوية بالجامعات، فى بيان أمس، أن الحد الأدنى لدبلوم المدارس الثانوية «التجارية، الصناعية، الزراعية، السياحة والفنادق» 60% فأكثر، والحد الأدنى لطلاب دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة «التجارية، الصناعية، السياحة والفنادق، الخدمة الاجتماعية»، ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالى 60% فأكثر.

وأضاف أن الحد الأدنى لطلاب دبلوم المدارس المتقدمة «التجارية، الصناعية، الزراعية، السياحة والفنادق» نظام الخمس سنوات وطلاب دبلوم «السالزيان الدون بوسكو»، ودبلوم المجمع التكنولوجى المتكامل، ومركز التكنولوجيا المتميز، ودبلوم المعاهد الفنية للتمريض «شعبة تمريض» التابعة للجامعات 75% فأكثر.

وأفاد بأن الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية.

وقال رئيس قطاع التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، السيد عطا: إن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن نحو 9400 طالب وطالبة، مؤكدا انتظام سير إجراءات إدخال الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون شكاوى.

وأعلنت وزارة التعليم العالى، بدء تنظيم اختبارات القدرات لحملة الشهادات الفنية الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وفقا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، وتقرر فتح موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل رغباتهم من غد إلى بعد غد الجمعة.

وأوضحت الوزارة فى بيان أمس، أن الاختبارات بالكليات المعنية ستعقد فى الفترة من 3 حتى 5 أكتوبر، واشترط المجلس الأعلى للجامعات أن يكون الطالب مصرى الجنسية من خريجى عام 2020 حداثة المؤهل، وأن يكون الطالب حاصلا على المؤهل فى أحد التخصصات المذكورة بالبيان فقط.

وقالت الوزارة، إنه سيسمح لجميع طلاب المدارس المتقدمة والمعاهد الفنية الصناعية التقدم لأداء الاختبارات المؤهلة للقبول بكليات الفنون التطبيقية، الفنون الجميلة «عمارة – فنون»، الجامعات التكنولوجية، وفقا للتخصصات الموضحة بشرط حصول الطالب على نسبة 75% من المجموع الكلى.

ويسمح لطلاب الثانوية الصناعية نظام 3 سنوات وطلاب دبلوم الجامعة العمالية شعبة تنمية تكنولوجية يسمح لهم بالتقدم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالجامعات التكنولوجية فقط وبشرط حصول الطالب على نسبة 70% من المجموع الكلى وذلك لطلاب الثانوية الصناعية نظام 3 سنوات، أما بالنسبة لطلاب دبلوم الجامعة العمالية شعبة تنمية تكنولوجية فيشترط حصول الطالب على نسبة 75% من المجموع الكلى للتقدم لأداء هذه الاختبارات.

وحددت الوزارة الكليات المتاحة أمام هذه الشريحة من الطلاب وهى الكليات التكنولوجية التابعة للجامعات التكنولوجية، وتشمل الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة جامعة الدلتا التكنولوجية قويسنا، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة بنى سويف التكنولوجية، بالإضافة إلى كليات الفنون التطبيقية، وكليات الفنون الجميلة «عمارة، فنون».

وأكدت أن النجاح فى اختبار القدرات لا يعتبر قبولا نهائيا بالكلية ولكن يتم الترشيح طبقا لأسبقية المجموع والأعداد المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.