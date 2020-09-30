أمينة خليل تتعاقد على البطولة النسائية لفيلم «وقفة رجالة»

تعاقدت الفنانة أمينة خليل على دور البطولة النسائية للفيلم الكوميدي الجديد "وقفة رجاله"، بجانب الفنانين ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، شريف دسوقي ومحمد سلام.

الفيلم كان يحمل اسم "عواجيز الفرح" قبل أن يتم تغييره إلى وقفة رجاله، وتدور أحداثه حول 4 أصدقاء يلتقون بعد سنوات طويلة لمساعدة أحدهم في الخروج من ورطة صعبة، وهو من تأليف هيثم دبّور، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج سينرجي وأحمد الجنايني.

وتعيش أمينة مؤخرا حالة من النشاط الفني حيث شاركت في بطولة فيلم "صاحب المقام" مع الفنانين يسرا، وآسر ياسين، وبيومي فؤاد، بجانب عدد من ضيوف الشرف منهم ريهام عبدالغفور، ومحمود عبدالمغني، وإبراهيم نصر، وميدو عادل، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، بالإضافة إلى فيلم "توأم روحي" بطولة الفنانين حسن الرداد، وعائشة بن أحمد، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.