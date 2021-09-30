العاهل الأردني يستقبل وزير خارجية إسرائيل ويرحب بافتتاح سفارة لتل أبيب في المنامة

استقبل ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس في قصر الصخير، وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد الذي يزور البلاد.



ونقلًا عن وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء الخميس، رحب العاهل الأردني بوزير الخارجية الإسرائيلي، واستعرض معه مسار العلاقات الثنائية والخطوات التي تسهم في تعزيز مجالات التعاون بين البلدين، وذلك في ضوء توقيع إعلان تأييد السلام واتفاق مبادئ إبراهيم، معرباً عن ترحيبه بافتتاح سفارة إسرائيل في مملكة البحرين.



وأكد خلال اللقاء بأن التوقيع على هذه الاتفاقات إنجاز تاريخي مهم على طريق تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط وتلبية تطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والازدهار.



كما أكد أن السلام خيار استراتيجي لمملكة البحرين، وأن رؤية المملكة ونهجها يقومان على تعزيز قيم التفاهم والحوار والتعاون والتعايش السلمي والتسامح والتقارب بين الشعوب، وأن البحرين تحرص على دعم ومساندة كل الجهود من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية التي تصب في مصلحة الجميع.



وأعرب عن تقديره لدور الولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى اتفاقات السلام ومساعيها في دفع جهود إحلال السلام في المنطقة من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا لصالح جميع شعوبها.